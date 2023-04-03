Регуляторы США оштрафовали Wells Fargo на $100 млн за нарушение санкций

Федеральная резервная система (ФРС) и министерство финансов США оштрафовали банк Wells Fargoна $97,8 млн за нарушение санкционного режима, говорится в сообщении Федрезерва.
Как говорится в сообщении, в период с 2010 по 2015 год неназванный иностранный банк использовал платформу Wells Fargo для внешнеторговых платежей под названием Eximbills для обработки транзакций на $532 млн, проведенных в нарушение санкций США.
Сделки иностранного банка "касались лиц в юрисдикциях, которые на тот момент находились под санкциями", отмечается в заявлении Федрезерва.
Wells Fargo сам выявил проблему в 2015 году и сообщил о ней властям. После этого платформа Eximbills была закрыта для иностранных банков.
Акции Wells Fargo слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала 2023 года капитализация банка снизилась на 9,5%, до $141,8 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7%.
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