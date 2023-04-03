Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 75.67 +1.30 Brent 79.89 +1.29

Финансы 03.04.2023 20:01

Регуляторы США оштрафовали Wells Fargo на $100 млн за нарушение санкций

Федеральная резервная система (ФРС) и министерство финансов США оштрафовали банк Wells Fargoна $97,8 млн за нарушение санкционного режима, говорится в сообщении Федрезерва.

Как говорится в сообщении, в период с 2010 по 2015 год неназванный иностранный банк использовал платформу Wells Fargo для внешнеторговых платежей под названием Eximbills для обработки транзакций на $532 млн, проведенных в нарушение санкций США.

Сделки иностранного банка "касались лиц в юрисдикциях, которые на тот момент находились под санкциями", отмечается в заявлении Федрезерва.

Wells Fargo сам выявил проблему в 2015 году и сообщил о ней властям. После этого платформа Eximbills была закрыта для иностранных банков.

Акции Wells Fargo слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала 2023 года капитализация банка снизилась на 9,5%, до $141,8 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАНК, САНКЦИИ, ШТРАФ


Похожие новости


Экономисты Goldman ждут падения базовой инфляции в США до 2,9% к концу 2023г Азербайджанец Садыгов из «Газпрома» попал под санкции США США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка Старейший банк США BNY Mellon выходит на рынок криптовалют Goldman Sachs сменил руководство ключевого подразделения - по сделкам M&A Глава Morgan Stanley Горман вылечился от коронавируса Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ HSBC неожиданно сменил главу американского подразделения Вознаграждение главы Bank of America выросло на 15% в 2018г, как и годом ранее Белый дом опроверг информацию, что дочь президента Трампа хочет стать президентом Всемирного банка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az