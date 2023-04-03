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Дальнее зарубежье 03.04.2023 22:33

Сезон цветения сакуры в 2023г может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в Японии в этом году, как ожидается, привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений, что обеспечит поддержку местному бизнесу.

Эксперты Kansai University полагают, что позитивный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может достигнуть 616 млрд иен ($4,7 млрд).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии (от сети кофеен Starbucks Corp., которая предлагает посетителям тематические напитки в этот период, до туроператоров и гостиничных сетей) зависит от точности прогнозов экспертов в отношении дат цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.

В 2007 году японское метеорологическое агентство (Japan Meteorological Agency) было вынуждено принести публичные извинения в связи с тем, что его эксперты ошиблись с датами сезона цветения сакуры на девять дней.

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Тэги: ЯПОНИЯ, САКУРА, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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