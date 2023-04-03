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АПК 03.04.2023 21:03

Louis Dreyfus с 1 июля прекращает экспорт российского зерна

Компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, с 1 июля прекращает экспорт российского зерна.

Это следует из письма гендиректора ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В Минсельхозе подтвердили получение письма и его содержание.

"В условиях нарастающих сложностей при экспорте зерна настоящим подтверждаем, что группа LDC прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года", - говорится в письме.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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