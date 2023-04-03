Louis Dreyfus с 1 июля прекращает экспорт российского зерна

Компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, с 1 июля прекращает экспорт российского зерна.
Это следует из письма гендиректора ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" Пауло Гладчука на имя первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".
В Минсельхозе подтвердили получение письма и его содержание.
"В условиях нарастающих сложностей при экспорте зерна настоящим подтверждаем, что группа LDC прекратит экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года", - говорится в письме.
МИД Азербайджана вручил послу Ирана ноту в связи с антиазербайджанскими статьями в иранских СМИ
Азербайджан и Италия обсудили поощрение взаимных инвестиций
Азербайджанская армия взяла под контроль два села Шушинского района в Карабахе
В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19
Команды «Формулы-1» согласовали новый формат спринта в Баку
В Азербайджане задержаны 6 человек по факту вооруженного покушения на депутата парламента
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
У российских военных еще есть время уйти с оккупированных территорий, иначе мы их уничтожим – Зеленский
Трамп отправился в Нью-Йорк, где ему предъявят более 30 обвинений
Избранный президент Черногории намерен заняться экономикой и сближением с Европой
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в марте 5,4 млн манатов кешбэка
В Чехии состоялся 13-й международный CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM PRAGUE 2023
Руководство Boston Consulting Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна