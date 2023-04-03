Сменился директор Службы внешней разведки Казахстана

Новым руководителем Службы внешней разведки Казахстана назначен Аскар Амерханов, сообщила в понедельник пресс-служба президента республики. "Распоряжением главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы. С января 2022 года и до нынешнего назначения Амерханов занимал пост заместителя председателя КНБ. Другим своим распоряжением Токаев освободил от должности прежнего зампреда КНБ - главу Службы внешней разведки Габита Байжанова. Байжанов занимал этот пост с октября 2019 года.

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