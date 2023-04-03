Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 75.67 +1.30 Brent 79.89 +1.29

СНГ 03.04.2023 19:26

Сменился директор Службы внешней разведки Казахстана

Новым руководителем Службы внешней разведки Казахстана назначен Аскар Амерханов, сообщила в понедельник пресс-служба президента республики.

"Распоряжением главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

С января 2022 года и до нынешнего назначения Амерханов занимал пост заместителя председателя КНБ.

Другим своим распоряжением Токаев освободил от должности прежнего зампреда КНБ - главу Службы внешней разведки Габита Байжанова.

Байжанов занимал этот пост с октября 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РАЗВЕДКА, НАЗНАЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az