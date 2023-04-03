EY отстранена от аудита крупных публичных компаний в ФРГ на 2 года из-за скандала с Wirecard

EY оштрафована германским регулятором на 500 тыс. евро в связи с делом обанкротившейся в 2020 году финкомпании Wirecard AG, аудитором которой она была более 10 лет.

Кроме того, регулятор ввел двухлетний запрет на проведение немецким подразделением EY аудита компаний, представляющих публичный интерес, сообщает агентство Bloomberg. Запрет не распространяется на действующие аудиторские контракты EY.

Wirecard объявила о банкротстве в июне 2020 года, после того как аудитор не смог подтвердить наличие 1,9 млрд евро на счетах компании. Совет управляющих Wirecard признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало.

В заявлении APAS, являющегося надзорным органом в сфере бухгалтерского учета ФРГ, отмечается, что аудитор Wirecard "нарушил профессиональные обязательства при проверке отчетов компании за 2016, 2017 и 2018 гг.". EY прямо не называется в сообщении APAS, однако именно она была аудитором Wirecard в эти годы.

"Мы сожалеем, что мошенничество в Wirecard не было выявлено раньше, и мы извлекли важные уроки из этой ситуации", - заявила EY.

"Важно то, что сегодня германское подразделение EY является совсем другой компанией", - говорится в сообщении. Ранее аудитор заявлял о внесении изменений в систему оценки рисков компании и смене команды управляющих.

APAS также оштрафовал пятерых бывших и нынешних сотрудников EY.