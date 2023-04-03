Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 75.67 +1.30 Brent 79.89 +1.29

Финансы 03.04.2023 20:32

EY отстранена от аудита крупных публичных компаний в ФРГ на 2 года из-за скандала с Wirecard

EY оштрафована германским регулятором на 500 тыс. евро в связи с делом обанкротившейся в 2020 году финкомпании Wirecard AG, аудитором которой она была более 10 лет.

Кроме того, регулятор ввел двухлетний запрет на проведение немецким подразделением EY аудита компаний, представляющих публичный интерес, сообщает агентство Bloomberg. Запрет не распространяется на действующие аудиторские контракты EY.

Wirecard объявила о банкротстве в июне 2020 года, после того как аудитор не смог подтвердить наличие 1,9 млрд евро на счетах компании. Совет управляющих Wirecard признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало.

В заявлении APAS, являющегося надзорным органом в сфере бухгалтерского учета ФРГ, отмечается, что аудитор Wirecard "нарушил профессиональные обязательства при проверке отчетов компании за 2016, 2017 и 2018 гг.". EY прямо не называется в сообщении APAS, однако именно она была аудитором Wirecard в эти годы.

"Мы сожалеем, что мошенничество в Wirecard не было выявлено раньше, и мы извлекли важные уроки из этой ситуации", - заявила EY.

"Важно то, что сегодня германское подразделение EY является совсем другой компанией", - говорится в сообщении. Ранее аудитор заявлял о внесении изменений в систему оценки рисков компании и смене команды управляющих.

APAS также оштрафовал пятерых бывших и нынешних сотрудников EY.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, EY, РЕГУЛЯТОР, САНКЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az