Аэропорт Кишинева возвращен государству - президент Молдовы

Аэропорт Кишинева, единственный работающий в Молдове международный аэропорт, возвращен в собственность государства, заявила молдавский президент Майя Санду на брифинге в понедельник.
По ее словам, Молдавия за девять лет сдачи аэропорта в концессию потеряла 1,6 млрд леев (80 млн евро по текущему курсу).
"Справедливость, наконец, восторжествовала, и аэропорт удалось вернуть в собственность государства. (...) Потребовалось много усилий, чтобы вернуть аэропорт", - сказала Санду.
Она призвала компетентные органы "проинспектировать аэропорт и документировать выявленные недостатки".
"Необходимо пересмотреть налог в 9 евро на каждого пассажира, чтобы снизить его по максимуму. Призываю Агентство публичной собственности и администрацию аэропорта обеспечить его оптимальную деятельность, чтобы граждане могли пользоваться большим количеством рейсов, по разным направлениям и по доступным ценам", - сказала президент.
По ее словам, в планах властей превратить аэропорт в региональный авиахаб, что должно способствовать более тесной интеграции Молдавии в европейское экономическое пространство.
Как сообщалось ранее, Апелляционная палата Кишинева в ноябре 2022 года приняла решение о расторжении концессионного соглашения с компанией Avia Invest в отношении аэропорта "Кишинев". Avia Invest тогда же заявила, что считает решение палаты незаконным и будет его обжаловать в Высшей судебной палате. Компания утверждала, что расторжение договора влечет за собой возврат ей инвестиций в размере 90 млн евро.
Аэропорт в 2013 году был передан в концессию сроком на 49 лет Avia Invest. Концессионер по условиям договора был обязан за этот период инвестировать в аэропорт 244,2 млн евро. Владельцы Avia Invest неоднократно менялись, кто сейчас является конечным бенефициаром компании неизвестно, молдавские СМИ и политики утверждают, что аэропорт подконтролен находящемуся в розыске молдавскому бизнесмену, супругу российской певицы Жасмин Илану Шору.
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