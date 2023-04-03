Цены на нефть продолжают расти на сокращении добычи ОПЕК+

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:45 в понедельник составляет $84,9 за баррель, что на $5,01 (6,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $4,85 (6,41%), до $80,52 за баррель.
В течение сессии подъем цен на нефть достигал 8%: стоимость фьючерсов на Brent поднималась до $86,44 за баррель, на WTI - до $81,69 за баррель.
Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).
Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.
"С учетом недостатка альтернативных поставок возможности ОПЕК+ в плане влияния цен на нефть больше, чем в прошлом", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель.
Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.
"Объявленное сокращение добычи создаст дефицит нефти на мировом рынке в 2023 году, и самым серьезным он будет в четвертом квартале", - прогнозирует аналитик по сырьевому рынку Capital Economics Кэролайн Бейн, которую цитирует Market Watch.
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