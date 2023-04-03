Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 33 человек - Минздрав

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое, 14 - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на статью о террористическом акте.

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - говорится в сообщении.