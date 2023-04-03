Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 75.67 +1.30 Brent 79.89 +1.29

СНГ 03.04.2023 19:40

Число пострадавших от взрыва в кафе в Петербурге выросло до 33 человек - Минздрав

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое, 14 - в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что следователи переквалифицировали уголовное дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) на статью о террористическом акте.

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

"По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПОСТРАДАВШИЕ, РОСТ


Похожие новости


Военный корреспондент Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ в 2023г хочет выпустить до 10 тыс. автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге Строящийся военный корабль загорелся в Петербурге Два трамвая столкнулись в Петербурге, пострадали 16 человек Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город на Новый год Полиция пресекла стычку азербайджанцев и армян на границе Петербурга и Ленинградской области Жениться или развестись нельзя будет в апреле в Петербурге Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге - УЕФА Петербург примет в 2021 году финал Лиги чемпионов Горсуд Петербурга отменил выдворение блогера в Азербайджан, дело направлено на пересмотр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az