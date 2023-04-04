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Дальнее зарубежье 04.04.2023 00:25

Компания Rheinmetall AG создает в Румынии центр техобслуживания западной техники для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG организовывает в Румынии возле границы с Украины станцию техобслуживания для военной техники, направляемой западными странами Киеву, сообщает в понедельник немецкий телеканал NTV.

"Rheinmetall ведет полным ходом строительство логистического центра и центра технического обслуживания в партнере по НАТО Румынии", - приводит NTV слова неназванного представителя концерна.

Центр появится в районе населенного пункта Сату-Маре на румынско-украинской границе, работа там должна начаться в апреле.

В частности, на этом объекте, который должен играть центральную роль в обеспечении боеспособности поставляемых на Украину западных вооружений, можно будет обслуживать танки Leopard 2 и Challenger, самоходные гаубицы, БМП, бронетранспортеры и военные грузовики.

На будущее также есть планы использовать станцию для обслуживания непосредственно техники НАТО.

"Центральная задача для Rheinmetall в этой критической ситуации - насколько возможно поддерживать военную мощь как НАТО, так и Украины", - в свою очередь отмечал исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

В прошлом июне Rheinmetall AG вместе с немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG создали для сил НАТО в Балтии аналогичную станцию в центральной части Литвы в районе города Рукла.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РУМЫНИЯ, ТЕХНИКА, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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