Компания Rheinmetall AG создает в Румынии центр техобслуживания западной техники для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG организовывает в Румынии возле границы с Украины станцию техобслуживания для военной техники, направляемой западными странами Киеву, сообщает в понедельник немецкий телеканал NTV.
"Rheinmetall ведет полным ходом строительство логистического центра и центра технического обслуживания в партнере по НАТО Румынии", - приводит NTV слова неназванного представителя концерна.
Центр появится в районе населенного пункта Сату-Маре на румынско-украинской границе, работа там должна начаться в апреле.
В частности, на этом объекте, который должен играть центральную роль в обеспечении боеспособности поставляемых на Украину западных вооружений, можно будет обслуживать танки Leopard 2 и Challenger, самоходные гаубицы, БМП, бронетранспортеры и военные грузовики.
На будущее также есть планы использовать станцию для обслуживания непосредственно техники НАТО.
"Центральная задача для Rheinmetall в этой критической ситуации - насколько возможно поддерживать военную мощь как НАТО, так и Украины", - в свою очередь отмечал исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.
В прошлом июне Rheinmetall AG вместе с немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG создали для сил НАТО в Балтии аналогичную станцию в центральной части Литвы в районе города Рукла.
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