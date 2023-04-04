Фастфуд-сети увеличивают расходы в связи с дефицитом менее жирных кур

Дефицит небольших кур с относительно невысоким процентом жировой массы ведет к росту расходов сетей ресторанов быстрого питания, пишет The Wall Street Joutnal.
Такие куры весят около 4 фунтов (около 1,8 кг), и их более нежное, чем у крупных пород, мясо часто используется для приготовления сандвичей.
Увеличение затрат сетей ресторанов связано с ростом спроса, в том числе со стороны магазинов шаговой доступности, и концентрации ресурсов птицефабрик в более прибыльном сегменте крупных пород.
"В результате такого сдвига предложения оказались под давлением как доступность товара для поддержки нашего бизнеса, так и себестоимость", - цитирует газета мартовское сообщение KFC, входящей в американскую Yum! Brands Inc. (SPB: YUM), операторам своих ресторанов.
"Найти этих небольших птиц стало гораздо сложнее", - заявил глава фудсервис-сети Krispy Krunchy Foods Дэн Шапиро. По его мнению, спустя несколько лет в условиях ограниченного предложения таких кур будут скупать крупные фастфуд-сети.
Себестоимость выращивания четырех- и восьмифунтовых птиц примерно одинаковая, но в условиях роста цен на курицу более крупные породы для мясоперерабатывающих предприятий привлекательнее, считает президент консалтинговой фирмы FarmEcon Том Элам.
По данным Минсельхоза США, доля небольших кур в недельных объемах убоя сократилась с 30% до 15% в 2005-2023 годах.
В KFC ожидают, что поставщики удовлетворят ее спрос на курятину. Гендиректор американской сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A Эндрю Кэти ранее в этом году также указал на достаточность поставок небольших птиц и пояснил, что рассчитывает на нее и в будущем.
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