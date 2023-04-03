В Белом доме считают нежелательным решение стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти в данный момент является нежелательным, заявил представитель американского Совета по нацбезопасности Джон Кирби, сообщают в понедельник американские СМИ.
"Мы не думаем, что снижение добычи нефти является желательным на данный момент, учитывая неясную ситуацию на рынке. И мы об этом говорили", - приводит его слова американская пресса.
При этом Кирби отметил, что в Вашингтоне сфокусированы на продвижении цены для американских потребителей, а не на баррелях.
Как сообщалось, накануне девять из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, включая Россию, которая продлила свое решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с с июля до конца 2023 года, объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года.
В сокращении также принимают участия Саудовская Аравия - 500 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Казахстан - 78 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с, Габон - 8 тыс. б/с.
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