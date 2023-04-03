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Дальнее зарубежье 03.04.2023 23:30

Дания и Норвегия поставят Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов

Дания и Норвегия договорились совместными усилиями поставить Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на датское Минобороны.

В частности, Норвегия поставит Киеву непосредственно снаряды, а Дания предоставит взрыватели, специальные оболочки для комплектов артиллерийских боеприпасов и гильзы.

На саммите ЕС в конце марта лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

До этого исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявлял, что Украина запрашивала у ЕС поставки 250 тыс. снарядов в месяц, однако, по его словам, такие объемы боеприпасов "трудно было бы производить".

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Тэги: ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, СНАРЯДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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