В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 870, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 58 случаев.

За 24 часа от COVID-19 случаев летального исхода не зафиксировано.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 185 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 241 человек (+22 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 444 человека.

За сутки медики провели 667 тестов на коронавирус против 931 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 561 тыс. 346 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова