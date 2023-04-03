Цена сахара в США выросла до максимума за 6 лет

Цены на сахар-сырец в США выросли до $22,4 за фунт, что является максимальным уровнем более чем за шесть лет, сообщает Trading Economics.
Это обусловлено ожидаемым повышением спроса на биотопливо на фоне сокращения выпуска сахара его основными производителями.
Решение ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи нефти с мая и до конца года вызвало резкое повышение нефтяных цен. Это будет подталкивать производителей сахарного тростника к тому, чтобы направлять урожай не на производство сахара, а продавать его по более высокой цене компаниям, которые выпускают биотопливо. Кроме того, новое правительство Бразилии прекратило действие программы, которая освобождала бензин от налогов, что повысило спрос на этанол из сахарного тростника.
Между тем неблагоприятная погода в Таиланде и Индии отрицательно влияет на прогнозы производства сахара в этих странах, отмечают аналитики.
МИД Азербайджана вручил послу Ирана ноту в связи с антиазербайджанскими статьями в иранских СМИ
Азербайджан и Италия обсудили поощрение взаимных инвестиций
Азербайджанская армия взяла под контроль два села Шушинского района в Карабахе
В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19
Команды «Формулы-1» согласовали новый формат спринта в Баку
В Азербайджане задержаны 6 человек по факту вооруженного покушения на депутата парламента
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
У российских военных еще есть время уйти с оккупированных территорий, иначе мы их уничтожим – Зеленский
Трамп отправился в Нью-Йорк, где ему предъявят более 30 обвинений
Избранный президент Черногории намерен заняться экономикой и сближением с Европой
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в марте 5,4 млн манатов кешбэка
В Чехии состоялся 13-й международный CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM PRAGUE 2023
Руководство Boston Consulting Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна