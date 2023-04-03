Избранный президент Черногории намерен заняться экономикой и сближением с Европой

Избранный президент Черногории Яков Милатович обозначил основные направления, по которым будет работать его команда.

"Экономика, верховенство права и европейская интеграция станут приоритетами Черногории", - приводит в понедельник его слова телерадиокомпания РТЦГ.

Он отметил, что избиратели сделали шаг в направлении европейской, более справедливой и более процветающей Черногории.

По данным черногорского Центра мониторинга и исследований, после подсчета 100% бюллетеней на втором туре президентских выборов, которые состоялись накануне, Милатович заручился поддержкой 60% избирателей, 40% отдали голоса за его оппонента, прежнего президента страны Мило Джукановича, который в должностях главы государства или правительства находился у власти около 30 лет.

Явка составила 70,4%, правом голоса могли воспользоваться 542 тыс. граждан Черногории.

Милатович - представитель движения "Европа сейчас" в прошлом занимал пост министра экономики Черногории. Он, по его словам, голосовал за независимость Черногории на референдуме 2006 года о выходе страны из государственного союза Сербии и Черногории. Милатович также поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО и присоединение страны к ЕС. В то же время он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе.