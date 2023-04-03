США обсуждали с Израилем и странами Европы возможное временное соглашение по ядерной программе Ирана

США в феврале вели обсуждения с Израилем, а также с Евротройкой (Британия, Франция и ФРГ) вариант временного соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает Axios со ссылкой на представителей властей Израиля и дипломатов западных стран.
"Предложение, о котором говорили, включало в себя отмену некоторых санкций, если Иран частично заморозит свою ядерную деятельность, главным образом - обогащение урана на 60%, заявили четыре представителя израильских властей, западные дипломаты и эксперты США", - информирует портал.
По словам ряда источников, иранская сторона была осведомлена об этих дискуссиях, но пока что отвергла эту инициативу. При этом иранские власти отмечали, что подобный подход не сработал и раньше, и что они не согласны на сделку, которая была менее масштабной, чем заключенный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
При этом в МИД Ирана не стали комментировать Axios эту информацию.
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