У российских военных еще есть время уйти с оккупированных территорий, иначе мы их уничтожим – Зеленский

Российская армия еще может уйти с оккупированных ею территорий Украины, в противном случае украинские Вооруженные силы их уничтожат, заявил президент Владимир Зеленский, говоря о грядущем контрнаступлении ВСУ.

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации", - заявил Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Черниговской области.

При этом, президент подчеркнул, что Украина готовится к контрнаступлению и обязательно его проведет.

"Мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", - сказал он.