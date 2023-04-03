Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 75.67 +1.30 Brent 79.89 +1.29

СНГ 03.04.2023 22:13

У российских военных еще есть время уйти с оккупированных территорий, иначе мы их уничтожим – Зеленский

Российская армия еще может уйти с оккупированных ею территорий Украины, в противном случае украинские Вооруженные силы их уничтожат, заявил президент Владимир Зеленский, говоря о грядущем контрнаступлении ВСУ.

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации", - заявил Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Черниговской области.

При этом, президент подчеркнул, что Украина готовится к контрнаступлению и обязательно его проведет.

"Мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az