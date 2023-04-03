У российских военных еще есть время уйти с оккупированных территорий, иначе мы их уничтожим – Зеленский

Российская армия еще может уйти с оккупированных ею территорий Украины, в противном случае украинские Вооруженные силы их уничтожат, заявил президент Владимир Зеленский, говоря о грядущем контрнаступлении ВСУ.
"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации", - заявил Зеленский, пребывая с рабочим визитом в Черниговской области.
При этом, президент подчеркнул, что Украина готовится к контрнаступлению и обязательно его проведет.
"Мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", - сказал он.
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