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Дальнее зарубежье 03.04.2023 23:49

Вашингтон принял меры, лишившие аэростат КНР при полете над США доступа к ряду разведданных - Пентагон

Американские власти предприняли ряд шагов, которые не позволили пролетавшему над США аэростату КНР получить доступ к некоторым разведданным, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы приняли меры предосторожности с целью уменьшить количество разведывательных данных, которые Китай мог бы получить. Мы приняли меры по защите наших военных объектов от иностранных разведслужб. (...) Благодаря этому мы смогли предотвратить прием определенной информации от наших объектов", - сказала Сингх на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, какие разведданные мог получить китайский аэростат, сбитый впоследствии американскими военными.

Она добавила, что не знает, смог ли аэростат передать собранные данные в Пекин.

Ранее в понедельник NBC со ссылкой на ряд источников сообщил, что аэростат КНР смог собрать разведданные над рядом важных военных объектов США, несмотря на противодействие американцев.

"Два высокопоставленных представителя властей США и один бывший высокопоставленный представитель заявили, что китайский аэростат-разведчик, который пролетел над США, смог собрать разведывательную информацию от нескольких засекреченных военных объектов, несмотря на попытки администрации президента Джо Байдена не позволить ему сделать это", - отмечал телеканал.

По информации NBC, Китай непосредственно управлял аэростатом, и тот мог несколько раз проходить над интересующим объектом. Также собранная информация поступала от аэростата в режиме реального времени в Пекин.

28 января аэростат вошел в воздушное пространство штата Аляска. Впоследствии он прошел над штатом Монтана, в частности, над авиабазой "Мальмстрем", где США держит часть ядерных сил. По словам американской стороны, после того, как информация о аэростате стала достоянием общественности, КНР увеличила скорость движения аэростата, стараясь как можно скорее вывести его из американского воздушного пространства.

4 февраля США сбили аэростат. По словам официальных лиц, аэростат имел механизм самоуничтожения, который можно было активировать дистанционно из Китая, но по каким-то причинам китайские власти не задействовали его.

В настоящий момент власти США пытаются реконструировать аэростат из поднятых из воды обломков.

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Тэги: США, КИТАЙ, АЭРОСТАТ, РАЗВЕДДАННЫЕ


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