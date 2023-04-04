АБР рост ВВП Азербайджана в 2023г прогнозирует на уровне 3,5%, в 2024г – 3,8%

Азиатский банк развития (АБР) рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозирует на уровне 3,5%, отмечается в Asian Development Outlook 2023, опубликованном банком во вторник.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно оценкам АБР, рост ВВП Азербайджана в 2024 году ускорится до 3,8%.
«Мы прогнозируем умеренный рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 3,5%, который немного ускорится до 3,8% в 2024 году. По нашим оценкам рост промпроизводства в Азербайджане в 2023 году составит 0,5%, в 2024г – 1%», - отмечает АБР.
Банк подчеркивает, что прогнозирует рост в секторе АПК Азербайджана в 2023 году на 3,8% и на 4% в 2024 году за счет продолжения субсидирования фермеров, предоставления им кредитов на льготных условиях.
По оценкам АБР, рост в секторе строительства Азербайджана в 2023-2024гг составит 12% и 11% соответственно.
Рост в секторе услуг Азербайджана на 2023 год прогнозируется на уровне 7%, на следующий – 7,5% «и этот рост будет обеспечен за счет развития розничной торговли, сферы транспорта, а также транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана».
«АБР прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 7% в 2023 году (13,9% в 2022г – ИФ), и до 6,5% в 2024 году. Однако, рост минимальной зарплаты и пенсий в стране (с начала 2023г – ИФ) может подстегнуть инфляцию», - отмечает банк.
По оценкам АБР, дефицит госбюджета Азербайджана в 2023 году составит 2,1% ВВП, в следующем – 2,2% ВВП.
Профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2023 года банк прогнозирует на уровне 32,2% ВВП, в 2024 году – 30,2% ВВП.
АБР ожидает рост экспорта Азербайджана в текущем году на уровне 0,2%, несмотря на более низкую среднюю цену на нефть. При этом по оценкам банка экспорт Азербайджана в следующем году сократится на 2,9%. Вместе с тем в АБР считают, что профицит во внешней торговле Азербайджана в 2023 году вырастет на 6,4%, но сократится в 2024 году на 5,6%.
Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024г - 4,1%, среднегодовую инфляцию - 6,9% и 4,5% соответственно.
ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%.
А.Азизов
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