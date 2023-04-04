Нарышкин заявил о попытках Запада убедить Грузию вступить в конфликт с Россией

Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад подталкивает Грузию к конфликту с Россией.
"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого "второго фронта", - сказал Нарышкин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко во вторник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.
Как считает Нарышкин, на Западе "видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины".
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