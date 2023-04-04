НАТО не будет размещать военных в Финляндии без согласия Хельсинки - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс не будет размещать в Финляндии военных из других стран-членов без согласия на это со стороны Хельсинки.
"Это будет решением Финляндии... Не будет никаких военнослужащих НАТО в Финляндии без ее согласия", - сказал он перед церемонией вступления Финляндии в альянс.
"Как и в случае многих других стран у нас есть военные учения, есть морское и воздушное присутствие, но у нас нет на их территории постоянных баз. И вопрос о таких базах пока не будет обсуждаться в наших переговорах с Финляндией", - добавил он.
Столтенберг добавил, что после вступления Финляндии, помимо того, что в отношении нее будет действовать 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне, Хельсинки будут в полной мере принимать участие во всей деятельности альянса.
"Они будут в полной мере участвовать теперь как полноправный член во всех встречах и деятельности НАТО, военных и командных структурах, а также во всех гражданских структурах", - сказал он.
Позже во вторник в штаб-квартире НАТО состоится официальная церемония вступления Финляндии в альянс.
Байрамов и Зих обсудили сотрудничество Азербайджана и СЕ и ситуацию на Южном Кавказе
Врио главы Минсельхоза Азербайджана назначен Сарван Джафаров
Цены на бензин в США поднимутся до $4 за галлон после решения ОПЕК+ о снижении добычи
ЦБ Турции в феврале купил 22,5 т золота
ЕС и США намерены помогать Западным Балканам преодолевать зависимость от поставок газа из РФ
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
Ректор Китайского нефтяного университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна