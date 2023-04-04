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Дальнее зарубежье 04.04.2023 16:03

НАТО не будет размещать военных в Финляндии без согласия Хельсинки - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс не будет размещать в Финляндии военных из других стран-членов без согласия на это со стороны Хельсинки.

"Это будет решением Финляндии... Не будет никаких военнослужащих НАТО в Финляндии без ее согласия", - сказал он перед церемонией вступления Финляндии в альянс.

"Как и в случае многих других стран у нас есть военные учения, есть морское и воздушное присутствие, но у нас нет на их территории постоянных баз. И вопрос о таких базах пока не будет обсуждаться в наших переговорах с Финляндией", - добавил он.

Столтенберг добавил, что после вступления Финляндии, помимо того, что в отношении нее будет действовать 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне, Хельсинки будут в полной мере принимать участие во всей деятельности альянса.

"Они будут в полной мере участвовать теперь как полноправный член во всех встречах и деятельности НАТО, военных и командных структурах, а также во всех гражданских структурах", - сказал он.

Позже во вторник в штаб-квартире НАТО состоится официальная церемония вступления Финляндии в альянс.

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, ВОЙСКА


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