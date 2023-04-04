США намерены в сжатые сроки отправить Украине боеприпасы и военное оборудование на $500 млн

Администрация США готовится объявить в ближайшее время о выделении очередного транша военной помощи Украине, сообщает во вторник Associated Press.
По его данным, речь идет о передаче в ближайшее время Киеву снарядов и различного военного оборудования, хранящихся на складах американской армии. Эта помощь оценивается в $500 млн.
Кроме того, еще $2,1 млрд планируется выделить на оказание поддержки Украине в более долгосрочной перспективе: речь, в частности, идет о производстве ракет для систем ПВО NASAMS, радаров.
"Объявить о выделении этой помощи могут уже во вторник", - пишет Associated Press.
О том, что обсуждение нового пакета помощи Украине близко к завершению американские СМИ сообщали в конце прошлой недели.
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