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Дальнее зарубежье 04.04.2023 16:39

США намерены в сжатые сроки отправить Украине боеприпасы и военное оборудование на $500 млн

Администрация США готовится объявить в ближайшее время о выделении очередного транша военной помощи Украине, сообщает во вторник Associated Press.

По его данным, речь идет о передаче в ближайшее время Киеву снарядов и различного военного оборудования, хранящихся на складах американской армии. Эта помощь оценивается в $500 млн.

Кроме того, еще $2,1 млрд планируется выделить на оказание поддержки Украине в более долгосрочной перспективе: речь, в частности, идет о производстве ракет для систем ПВО NASAMS, радаров.

"Объявить о выделении этой помощи могут уже во вторник", - пишет Associated Press.

О том, что обсуждение нового пакета помощи Украине близко к завершению американские СМИ сообщали в конце прошлой недели.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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