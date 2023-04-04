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Дальнее зарубежье 04.04.2023 17:14

ЕС и США намерены защищать энергоинфраструктуру от угроз, работать над стабильностью рынков

ЕС и США видят растущие угрозы для энергетической инфраструктуры и поэтому намерены уделить пристальное внимание ее защите, говорится в совместном заявлении Брюсселя и Вашингтона, распространенном во вторник по итогам "Совета по энергетике США-ЕС".

"ЕС и США признают растущие физические и киберугрозы энергетической инфраструктуре, планируют продолжить соответствующее сотрудничество, в том числе в контексте синхронизации электрических сетей Прибалтийских государств с континентальной европейской сетью", - отмечается в заявлении.

Стороны "намерены продолжать координировать меры в двустороннем и многостороннем порядке для поддержания стабильности мировых энергетических рынков".

Также США и ЕС выражают приверженность "противодействию усилиям по дестабилизации мировой энергетической ситуации и обходу санкций".

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Тэги: ЕС, США, ЭНЕРГЕТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА


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