Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем днем во вторник, продолжив рост после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 подорожали на $0,64 (0,75%) - до $85,57 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,67 (0,83%) - до $81,09 за баррель.
В понедельник обе марки подскочили в цене на 6,3%. Для Brent подъем стал максимальным с 21 марта 2022 года, для WTI - с 12 апреля прошлого года.
Вечером в воскресенье ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).
Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.
"Это решение было направлено на выдавливание игроков на понижение с рынка", - сказала глава отдела исследований в Energy Aspects Ltd. Амрита Сен в интервью Bloomberg TV.
По её мнению, цены на нефть могли достичь $100 за баррель во втором полугодии и без сокращения добычи, однако с учетом данного фактора котировки могут подняться на этот уровень уже во втором квартале.
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