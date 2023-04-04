ЕС и США намерены помогать Западным Балканам преодолевать зависимость от поставок газа из РФ

Евросоюз и США нацелены на усиление сотрудничества по развитию энергетической инфраструктуры в странах на Западных Балканах, говорится в совместном заявлении по итогам Совета по энергетике ЕС-США.

"Совет подтвердил, что обе стороны намерены углубить сотрудничество для поддержки региональной интеграции и инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры для достижения показателей "климатической нейтральности" на Западных Балканах", - указано в заявлении.

В нем отмечается, что для этого в данном регионе необходимо активизировать "освоение возобновляемых источников энергии" и "как можно скорее ликвидировать зависимость от импорта российского газа".