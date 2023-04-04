Руководители Credit Suisse извинились перед акционерами, что не смогли предотвратить крах банка

Председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн принес извинения акционерам за то, что не смог справиться с кризисом доверия к банку и предотвратить его крах.

"Это печальный день для всех вас и нас, - заявил он во вторник в ходе последнего годового собрания акционеров Credit Suisse как независимой организации. - Мы не смогли остановить влияние старых скандалов и противопоставить негативным заголовкам позитивные факты. В конце концов, оказалось, что спасти банк нельзя".

"Я искренне сожалею об этом. Я приношу извинения за то, что мы не смогли больше сдерживать потерю доверия к банку, отмечавшуюся в последние годы, и за то, что разочаровали вас", - приводит слова Леманна газета Financial Times.

Credit Suisse, история которого насчитывает 167 лет, за последние годы оказался в центре целого ряда скандалов, в том числе в связи с крахом финкомпаний Greensill Capital и Archegos Capital Management, что негативно отразилось на его операциях. В прошлом году швейцарский банк объявил о реорганизации, продав часть инвестиционного бизнеса, и разместил новые акции на $4,2 млрд.

В марте 2023 года стало известно, что Credit Suisse выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы, что усугубило кризис доверия к банку. Это совпало по времени с проблемами в банковском секторе США после банкротства Silicon Valley Bank и спровоцировало обвал котировок акций банка, после чего власти Швейцарии организовали его поглощение конкурирующим UBS. Причем полномочия государства позволили сделать это без одобрения акционеров как Credit Suisse, так и UBS.

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - заявил в марте швейцарский Центробанк.

"Горечь, гнев и шок всех тех, кто разочарован, ошеломлен и затронут событиями последних нескольких недель, ощутимы", - сказал во вторник Леманн, который возглавил совет директоров Credit Suisse лишь год назад.

Главный исполнительный директор Credit Suisse Ульрих Кёрнер, также выступивший на последнем собрании акционеров банка, отметил, что разделяет разочарованность как акционеров, так и сотрудников, и клиентов фининститута.

"Достойная и порой турбулентная история банка подходит к концу, и создается что-то новое", - сказал он.