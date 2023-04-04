ЕС и США помогут Украине и Молдове укреплять и развивать энергетический сектор

Совет ЕС-США по энергетике, заседавший во вторник в Брюсселе, заверил в совместном заявлении в продолжении поддержки дальнейшей интеграции Украины и Молдовы с Евросоюзом, в том числе "во всех энергетических секторах".

"Мы хотим поддержать Украину в восстановлении экологически чистых энергетических систем. Переход к "зеленой" энергетике и энергетическая безопасность для наших непосредственных соседей - Украины, Молдовы и Западных Балкан - являются для нас ключевыми вопросами", - сказал на заседании совместного совета его сопредседатель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В заявлении сторон отмечается, что "после успешной синхронизации Украины и Молдовы с электросетью ЕС совет намерен продолжать поддерживать быстрое восстановление и реконструкцию Украины, а также поддерживать как Украину, так и Молдову, помогая им в их долгосрочном экономическом переходе и переходе на экологически чистую энергию".

"Совет продолжает поддерживать интеграцию обеих стран с ЕС во всех энергетических секторах, в том числе путем ускорения развития энергетических инфраструктуры и взаимосвязей. Совет приветствовал реформаторские усилия Украины и Молдовы, направленные на достижение целей, лежащих в основе их статуса кандидатов на членство в ЕС, и призвал их продолжать идти по этому пути, в частности, путем обеспечения прозрачности, надежности и независимости институтов в энергетическом секторе", - заявили представители ЕС и США.

Государства-члены ЕС и США, говорится в документе, намерены продолжать оказывать Украине и Молдове "чрезвычайную энергетическую помощь" через созданные в 2022 году форумы поддержки, включая координационный форум G7+ и Международный энергетический консультативный совет для Украины.

Совет, отмечается в заявлении, признал важный вклад Фонда энергетической поддержки Украины, созданного секретариатом Энергетического сообщества, и механизма гражданской защиты ЕС, координируемого Европейской комиссией, "в предоставлении эффективной и целенаправленной поддержки для противодействия атакам на критические энергетические инфраструктуры".