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Транспорт и связь 04.04.2023 16:19

Президенту Азербайджана презентовали электрокар турецкого производства

Президент Азербайджан Ильхам Алиев во вторник принял министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка.

"В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе в сфере промышленности и технологий, а также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества", - говорится в информации на сайте главы государства.

Алиев выразил удовлетворение доставкой первого электромобиля турецкого производства "Togg" в Баку и выразил признательность в связи с этим главе турецкого государства Реджепу Тайипу Эрдогану.

В тот же день Алиеву был представлен электромобиль "Togg".

Как сообщалось, президент Алиев станет вторым обладателем электромобиля Togg T10X.

Первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась в понедельник в Президентском комплексе в Анкаре.

С начала процесса размещения заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки - Togg T10X в целом поступило 177 467 предварительных заказов.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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