Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 80.42 +4.75 Brent 84.93 +5.04

Здравоохранение 04.04.2023 16:40

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 85 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 955, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев.

За сутки от COVID-19 скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 189 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 310 человек (+69 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 456 человек.

За сутки медики провели 1 353 теста на коронавирус против 667 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 562 тыс. 699 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19 В Азербайджане за сутки выявлено около 100 новых зараженных COVID-19 В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 5 человек В Азербайджане суточный прирост COVID-19 В Азербайджане выявлено 19 новых случаев COVID-19 В России за сутки COVID-19 заболели около 12 тыс. человек В Азербайджане за сутки выявлено 6 случаев COVID-19 В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 4 случая заражения COVID-19 В Азербайджане от COVID-19 за сутки умерли 4 человека

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az