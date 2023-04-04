В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 85 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 955, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев.

За сутки от COVID-19 скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 189 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 310 человек (+69 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 456 человек.

За сутки медики провели 1 353 теста на коронавирус против 667 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 562 тыс. 699 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде