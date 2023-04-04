Банковский кризис в США не закончился, но пройдет

Недавние банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank спровоцировали банковский кризис, который еще не закончился, полагает главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

При этом он считает, что нынешние проблемы, стоящие перед банковской системой, не так серьезны, как в 2008 году, заявил он в ежегодном письме акционерам.

"Это был не лучший час для многих игроков, - полагает Даймон. - Нынешний кризис еще не закончился, и даже когда он будет позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы".

"Но важно то, что недавние события совсем не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года (который почти не затронул региональные банки)", - полагает он.