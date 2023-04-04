Финляндия вступила в НАТО

Финляндия официально вступила в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время церемонии, на которой глава МИД страны Пекка Хаависто вручил ему последние необходимые для этого документы.

"Теперь мы можем объявить, что Финляндия стала 31 членом НАТО", - заявил Блинкен.

Он отметил, что все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.