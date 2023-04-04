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Дальнее зарубежье 04.04.2023 16:59

Финляндия вступила в НАТО

Финляндия официально вступила в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время церемонии, на которой глава МИД страны Пекка Хаависто вручил ему последние необходимые для этого документы.

"Теперь мы можем объявить, что Финляндия стала 31 членом НАТО", - заявил Блинкен.

Он отметил, что все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.

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Тэги: НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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