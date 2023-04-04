Финляндия вступила в НАТО

Финляндия официально вступила в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время церемонии, на которой глава МИД страны Пекка Хаависто вручил ему последние необходимые для этого документы.
"Теперь мы можем объявить, что Финляндия стала 31 членом НАТО", - заявил Блинкен.
Он отметил, что все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.
Байрамов и Зих обсудили сотрудничество Азербайджана и СЕ и ситуацию на Южном Кавказе
Врио главы Минсельхоза Азербайджана назначен Сарван Джафаров
Цены на бензин в США поднимутся до $4 за галлон после решения ОПЕК+ о снижении добычи
ЦБ Турции в феврале купил 22,5 т золота
ЕС и США намерены помогать Западным Балканам преодолевать зависимость от поставок газа из РФ
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
Ректор Китайского нефтяного университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна