Денежная база в Азербайджане в январе-марте увеличилась на 1,3%, в марте - на 2,6%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 марта 2023 года составляет 17 млрд 688,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец 2022 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 460,3 млн манатов. Таким образом, по подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", денежная база в январе-марте 2023 года выросла на 1,3%.

При этом в марте 2023 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 440,2 млн манатов или на 2,6%.

В 2022 году денежная база в Азербайджане сократилась на 2,7%.

Х.Насирзаде