Врио главы Минсельхоза Азербайджана назначен Сарван Джафаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил заместителя министра сельского хозяйства Сарвана Джафарова врио министра сельского хозяйства.
Согласно распоряжению главы государства, Джафаров будет исполнять данные функции до назначения нового министра сельского хозяйства.
Р.Ахмедов
Цены на бензин в США поднимутся до $4 за галлон после решения ОПЕК+ о снижении добычи
ЦБ Турции в феврале купил 22,5 т золота
ЕС и США намерены помогать Западным Балканам преодолевать зависимость от поставок газа из РФ
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
ЕС и США намерены защищать энергоинфраструктуру от угроз, работать над стабильностью рынков
Суд в Швеции отменил запрет на сожжение Корана во время демонстраций
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
Ректор Китайского нефтяного университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна