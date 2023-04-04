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Внутренняя политика 04.04.2023 17:28

Врио главы Минсельхоза Азербайджана назначен Сарван Джафаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил заместителя министра сельского хозяйства Сарвана Джафарова врио министра сельского хозяйства.

Согласно распоряжению главы государства, Джафаров будет исполнять данные функции до назначения нового министра сельского хозяйства.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ВРИО

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