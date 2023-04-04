Врио главы Минсельхоза Азербайджана назначен Сарван Джафаров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил заместителя министра сельского хозяйства Сарвана Джафарова врио министра сельского хозяйства. Согласно распоряжению главы государства, Джафаров будет исполнять данные функции до назначения нового министра сельского хозяйства. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».