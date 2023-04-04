Оппозиция ФРГ будет добиваться парламентского расследования в отношении Шольца по делу об уплате налогов

Находящиеся в оппозиции представители консервативного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) заявили во вторник, что будут добиваться проведения парламентского расследования в отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого подозревают в оказании преференции Warburg Bank с целью избежания уплаты налогов, передает агентство Associated Press.
"Это расследование призвано прояснить ряд нерешенных вопросов по делу "Шольц-Варбург", касающемуся налогов", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя фракции ХДС в Бундестаге (парламенте Германии) Маттиас Миддельберг.
"Очень много открытых вопросов, есть нестыковки и противоречия", - сообщил член финансового комитета Бундестага, консерватор Маттиас Хауэр, говоря о готовящемся расследовании.
В ХДС, крупнейшей оппозиционной партии Германии, заявили, что после возвращения парламентариев после пасхальных каникул намерены созвать специальную финансовую комиссию, которая займется этим расследованием. Для созыва комиссии необходима четверть голосов депутатов Бундестага, а у ХДС их 197 из 736.
Речь идет о периоде с 2011 по 2018 год, когда Шольц был бургомистром Гамбурга. Тогда он несколько раз проводил встречи с представителем местного частного банка Warburg Bank. Шольца подозревают в том, что он помог этому банку избежать взыскания налогов в размере почти 50 млн евро.
В настоящее время расследование уже ведется в законодательном собрании Гамбурга. Шольц настаивает на своей невиновности.
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