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Внешняя политика 04.04.2023 18:44

Байрамов и Зих обсудили сотрудничество Азербайджана и СЕ и ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял главу бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петра Зиха, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, в том числе текущая ситуация в регионе.

«Говоря о наличии широкой повестки сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, была подчеркнута важность принятых Планов действий, в том числе Плана действий на 2022-2025 годы. Было отмечено, что многочисленные реформы, проводимые в направлении унификации национального законодательства с международным и обеспечение верховенства закона, являются результатом существующего сотрудничества между Азербайджаном и СЕ», - отмечается в сообщении МИД.

В сообщении подчеркивается, что Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, крупномасштабных восстановительно-реконструкционных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, об открытии транспортных и коммуникационных связей в регионе, и о шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией.

Министр отметил, что отказ от взятых на себя обязательств армянской стороной, невывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, и использование ими Лачинской дороги, которая должна использоваться только в гуманитарных целях, для вывоза природных ресурсов Азербайджана , в том числе сохранение минной угрозы, является препятствием для установления мира и безопасности в регионе.

Байрамов подчеркнул, что заявления о «гуманитарном кризисе» и «блокаде», которые призваны очернить действия представителей азербайджанского гражданского общества, протестующих против таких незаконных действий Армении вокруг Лачинской дороги, и ввести в заблуждение международное сообщество, и не отражают действительности.

В свою очередь Зих отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и СЕ успешно продолжается на основе взаимопонимания и доверия. Он также подчеркнул важность взаимных визитов и контактов для развития отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, СЕ


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