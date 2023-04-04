Байрамов и Зих обсудили сотрудничество Азербайджана и СЕ и ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял главу бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Петра Зиха, сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, в том числе текущая ситуация в регионе.
«Говоря о наличии широкой повестки сотрудничества между Азербайджаном и СЕ, была подчеркнута важность принятых Планов действий, в том числе Плана действий на 2022-2025 годы. Было отмечено, что многочисленные реформы, проводимые в направлении унификации национального законодательства с международным и обеспечение верховенства закона, являются результатом существующего сотрудничества между Азербайджаном и СЕ», - отмечается в сообщении МИД.
В сообщении подчеркивается, что Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, крупномасштабных восстановительно-реконструкционных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, об открытии транспортных и коммуникационных связей в регионе, и о шагах, предпринятых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией.
Министр отметил, что отказ от взятых на себя обязательств армянской стороной, невывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, и использование ими Лачинской дороги, которая должна использоваться только в гуманитарных целях, для вывоза природных ресурсов Азербайджана , в том числе сохранение минной угрозы, является препятствием для установления мира и безопасности в регионе.
Байрамов подчеркнул, что заявления о «гуманитарном кризисе» и «блокаде», которые призваны очернить действия представителей азербайджанского гражданского общества, протестующих против таких незаконных действий Армении вокруг Лачинской дороги, и ввести в заблуждение международное сообщество, и не отражают действительности.
В свою очередь Зих отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и СЕ успешно продолжается на основе взаимопонимания и доверия. Он также подчеркнул важность взаимных визитов и контактов для развития отношений.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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