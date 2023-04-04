Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 80.42 +4.75 Brent 84.93 +5.04

ТЭК 04.04.2023 19:16

Нефть замедлила рост на новостях из Ирака

Цены на нефть сократили рост вечером во вторник после новости о возобновлении поставок иракской нефти через Турцию.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,12 (0,14%) - до $85,05 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,17 (0,21%) - до $80,59 за баррель.

В понедельник обе марки подскочили в цене на 6,3%. Для Brent подъем стал максимальным с 21 марта 2022 года, для WTI - с 12 апреля прошлого года.

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, сообщил MarketWatch.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Между тем участники рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного ранее сокращения добычи нефти рядом стран ОПЕК+ для мирового рынка.

Решение уменьшить добычу "повышает вероятность того, что на рынке во втором полугодии образуется дефицит, особенно с учетом восстанавливающегося потребления в Китае", написали аналитики Fitch Ratings.

Агентство прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году составит $85 за баррель. Аналитики отметили, что решение ОПЕК+ не оказало непосредственного влияния на этот прогноз, однако "увеличило повышательные риски для краткосрочных ожиданий".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть ускорила рост Citi считает маловероятным повышение цены нефти до $100 за баррель Комитет ОПЕК+ наблюдает рост коммерческих запасов нефти и отмечает ее профицит на рынке Brent подорожала до $84,5 за баррель Goldman Sachs ожидает повышения цены на нефть до $95 к декабрю Нефть резко дорожает на сокращении добычи ОПЕК+ Нефть перешла к росту и завершает неделю в плюсе Цены на нефть снижаются после повышения днем ранее Нефть продолжает расти, Brent у $78,90 за баррель Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $78,83 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az