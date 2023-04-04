Нефть замедлила рост на новостях из Ирака

Цены на нефть сократили рост вечером во вторник после новости о возобновлении поставок иракской нефти через Турцию.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,12 (0,14%) - до $85,05 за баррель.
Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,17 (0,21%) - до $80,59 за баррель.
В понедельник обе марки подскочили в цене на 6,3%. Для Brent подъем стал максимальным с 21 марта 2022 года, для WTI - с 12 апреля прошлого года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, сообщил MarketWatch.
Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.
Между тем участники рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного ранее сокращения добычи нефти рядом стран ОПЕК+ для мирового рынка.
Решение уменьшить добычу "повышает вероятность того, что на рынке во втором полугодии образуется дефицит, особенно с учетом восстанавливающегося потребления в Китае", написали аналитики Fitch Ratings.
Агентство прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году составит $85 за баррель. Аналитики отметили, что решение ОПЕК+ не оказало непосредственного влияния на этот прогноз, однако "увеличило повышательные риски для краткосрочных ожиданий".
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