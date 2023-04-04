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Внутренняя политика 04.04.2023 19:18

Более 3,3 тыс. граждан Азербайджана с начала 90-х годов стали жертвами минного террора со стороны Армении - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своем Twitter аккаунте публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В публикации главы государства говорится: «4 Апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Армения за 30 лет заложила на оккупированных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. С начала 1990-х годов более 3,3 тыс. наших граждан стали жертвами мин. С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили серьезные ранения до 300 граждан Азербайджана.

Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития. Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин.

В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин. Я высоко оцениваю деятельность наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью. Необходимо активизировать международные усилия, чтобы положить конец минному террору в мире».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, МИНЫ, ТЕРРОР


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