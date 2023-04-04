Более 3,3 тыс. граждан Азербайджана с начала 90-х годов стали жертвами минного террора со стороны Армении - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своем Twitter аккаунте публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
В публикации главы государства говорится: «4 Апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Армения за 30 лет заложила на оккупированных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин. Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире. С начала 1990-х годов более 3,3 тыс. наших граждан стали жертвами мин. С 10 ноября 2020 года, когда закончилась Отечественная война, в результате минного терроризма Армении погибли или получили серьезные ранения до 300 граждан Азербайджана.
Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития. Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин.
В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин. Я высоко оцениваю деятельность наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью. Необходимо активизировать международные усилия, чтобы положить конец минному террору в мире».
Б.Рустамбеков
Ford увеличил продажи в США в I квартале на 10%
Чистая прибыль CNOOC в 2022 году удвоилась и достигла рекорда
Иракские и курдские власти договорились о возобновлении экспорта нефти, добыча также возобновится
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 4 человека
В армии Франции планируют повысить возраст резервистов до 70 лет
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
НАТО пока что вряд ли будет развертывать боевые группы в Финляндии
Столтенберг не видит тупика в вопросе о вступлении Швеции в НАТО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
Ректор Китайского нефтяного университета посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна