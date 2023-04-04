Американские компании хотят участвовать в проектах в Азербайджане- помощник торгового секретаря США

Компании из США хотят участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане, заявил помощник торгового секретаря США по глобальным рынкам Арун Венкатараман.

Заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с находящимся в Баку помощником торгового секретаря США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

Как сообщает минэкономики Азербайджана, Венкатараман отметил, что компании из США хотят участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане, и поделился мыслями относительно расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что для этого необходимо интенсифицировать диалог между компаниями Азербайджана и США.

В свою очередь Алиев отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с США в энергетической сфере.

«В то же время с точки зрения диверсификации экономического сотрудничества существует большой потенциал в сферах АПК, логистики, ноу-хау», - сказал замминистра.

На встрече также была подчеркнута транзитная значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и необходимость совместных действий в его расширении.

Алиев также сообщил, что США вложили в экономику Азербайджана более $18 млрд инвестиций.

Было отмечено, что Американо-азербайджанская торговая палата является эффективным механизмом развития инвестиционного сотрудничества и налаживания двусторонних деловых отношений. Запланированная в этом году торговая миссия в США также послужит углублению отношений между субъектами бизнеса.

В ходе встречи также были обсуждены направления сотрудничества в сферах продвижения торгово-инвестиционных отношений, диверсификации энергетики, трансферта технологий, логистики, «зеленой» энергетики и цифровой экономики.

Б.Рустамбеков