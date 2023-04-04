Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 80.42 +4.75 Brent 84.93 +5.04

Бизнес и законодательство 04.04.2023 20:20

Американские компании хотят участвовать в проектах в Азербайджане- помощник торгового секретаря США

Компании из США хотят участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане, заявил помощник торгового секретаря США по глобальным рынкам Арун Венкатараман.

Заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провел встречу с находящимся в Баку помощником торгового секретаря США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

Как сообщает минэкономики Азербайджана, Венкатараман отметил, что компании из США хотят участвовать в проектах, реализуемых в Азербайджане, и поделился мыслями относительно расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что для этого необходимо интенсифицировать диалог между компаниями Азербайджана и США.

В свою очередь Алиев отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с США в энергетической сфере.

«В то же время с точки зрения диверсификации экономического сотрудничества существует большой потенциал в сферах АПК, логистики, ноу-хау», - сказал замминистра.

На встрече также была подчеркнута транзитная значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и необходимость совместных действий в его расширении.

Алиев также сообщил, что США вложили в экономику Азербайджана более $18 млрд инвестиций.

Было отмечено, что Американо-азербайджанская торговая палата является эффективным механизмом развития инвестиционного сотрудничества и налаживания двусторонних деловых отношений. Запланированная в этом году торговая миссия в США также послужит углублению отношений между субъектами бизнеса.

В ходе встречи также были обсуждены направления сотрудничества в сферах продвижения торгово-инвестиционных отношений, диверсификации энергетики, трансферта технологий, логистики, «зеленой» энергетики и цифровой экономики.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


ФРС подняла ставку на 25 б.п. Почти 90% американцев опасаются высокой инфляции Американская экономика может избежать рецессии - глава Минфина США Байден назначил Лейл Брейнард своим советником по экономике - Белый дом Байден вскоре назначит Лейл Брейнард своим главным экономическим советником Замедление инфляции в США займет значительное время - глава ФРС Главный экономический советник Байдена Брайан Диз покинет Белый дом в 2023г - Bloomberg Товарооборот между Азербайджаном и США по итогам 2022г составит $500 млн ФРС сильно ухудшила прогноз роста ВВП США на 2022г Руководство ФРС ожидает дальнейших повышений ключевой процентной ставки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az