США выделили Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS, артснаряды, ракеты TOW и военную технику на $500 млн

Власти США приняли решение предоставить Украине очередной пакет военной помощи, сумма которого составит $500 млн, говорится в пресс-релизе Пентагона.
В 35-й транш помощи, выделяемой из арсеналов Пентагона, войдут дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot и для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, боеприпасы калибра 25 мм.
Также США намерены направить Киеву ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, 400 реактивных гранатометов и 200 тыс. зарядов к ним; 11 ремонтно-эвакуационных машин, 61 тяжелый автотопливозаправщик, 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования; запчасти и тестово-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Кроме того, США направят $2,1 млрд на получение от оборонных фирм для Украины прочего оборудования. Речь идет о боеприпасах для ЗРК NASAMS, девяти 30-миллиметровых зенитных установках для борьбы с БПЛА, 10 мобильных системах C-UAS для борьбы с беспилотниками, о трех радиолокационных станциях воздушного наблюдения. Планируется направить зенитные снаряды калибра 30 и 23 мм, артиллерийские снаряды 130 и 122 мм, реактивные снаряды для РСЗО "Град", минометы калибров 120 и 81 мм и минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм, танковые боеприпасы калибра 120 мм.
Вдобавок США хотят поставить переносные противотанковые комплексы Javelin и противотанковые ракеты, барражирующие боеприпасы, примерно 3,6 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 23 млн патронов.
Также в списках фигурируют семь ремонтно-эвакуационных машин, восемь тяжелых автотопливозаправщиков и 105 прицепов-цистерн, бронированный мостоукладчик, четыре транспортных средства для логистической поддержки, грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования, аппаратура засекреченной связи, терминалы управления спутниковой связи SATCOM и ее услуги.
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