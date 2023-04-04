Трамп прибыл в суд, где ему предъявят обвинения

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где ему предъявят более 30 обвинений по "делу о Сторми Дэниелс".
На прямой трансляции, которую ведет The Washington Post, было видно, как Трамп выходит из машины, он поприветствовал сторонников и направился в здание суда.
В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.
Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.
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