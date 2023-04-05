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Транспорт и связь 05.04.2023 15:31

Парк авиакомпаний в Казахстане в 2023г пополнят 11 самолетов - власти

Парк самолетов казахстанских авиакомпаний в 2023 году пополнится 11 бортами, тогда как в 2022 году в авиапарк поступили 14 бортов, сообщил замминистра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Ыдырысов.

"Для повышения регулярности полетов совместно с авиакомпаниями принят план по пополнению парка самолетов: 2022 год - 14 единиц, 2023 год - 11 единиц. В целом до конца 2025 года парк пополнится 42 единицами и составит 132 самолета", - сказал Ыдырысов на заседании комитета сената по обсуждению проблемных вопросов, связанных с внутренними пассажирскими авиаперевозками в среду.

По его словам, увеличение количества бортов повысит регулярность полетов и будет способствовать снижению стоимости авиабилетов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАЦИЯ, САМОЛЕТЫ, ПАРК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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