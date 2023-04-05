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Дальнее зарубежье 05.04.2023 16:14

GM потратит $1 млрд на добровольное расставание с 5 тыс. сотрудников

Американский автомобильный концерн General Motors зафиксирует расходы в размере около $1 млрд на программу добровольного увольнения, в которой согласились принять участие порядка 5 тыс. сотрудников, пишет CNBC.

Расходы будут учтены в отчетности за первый квартал 2023 года, сказал финансовый директор GM Пол Джейкобсон.

По его словам, количество участников программы соответствует ожиданиям компании и позволит избежать принудительных сокращений. Ожидается, что большинство сотрудников покинут компанию до конца второго квартала.

Предложение добровольно покинуть компанию было сделано большинству из 58 тыс. сотрудников GM в США, не занятым на производстве и проработавших в фирме не менее 5 лет. При увольнении они получат месячную зарплату за каждый отработанный год (в сумме не более 12 месячных окладов), дополнительный бонус и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Акции GM дешевеют на 0,3% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,2% (до $50,6 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,8%.

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Тэги: США, GM, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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