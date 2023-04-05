Аятолла Хаменеи считает, что Ирану надо активизироваться во внешней политике

Иран должен пользоваться текущими изменениями в мире, позиции США быстро ослабевают, заявил руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.
"Если мы хотим воспользоваться этой возможностью, мы должны усилить наши динамику, инициативу и активность в сфере внешней политики", - сказал аятолла Хаменеи на встрече с иранскими официальными лицами.
Его цитирует в среду в своем сообщении агентство "Тасним".
По словам аятоллы, уже сейчас прослеживаются признаки ослабления "антииранского фронта" на мировой арене.
Он также отметил, что с каждым новым президентом США становятся все слабее.
"США является одним из важнейших противников Ирана в мире. Факты говорят о том, что США при Обаме были слабее, чем при Буше. США при Трампе были слабее, чем при Обаме. И теперь США при этом человеке (Байдене - ИФ) слабее, чем они были во времена Трампа", - считает аятолла Хаменеи.
По его словам, США планировали создать объединенный арабский фронт против Ирана, однако это им не удалось. Руководитель ИРИ отметил, что в настоящее время отношения арабского мира с Ираном, напротив, только укрепляются.
Другим примером ослабления США аятолла Хаменеи назвал ситуацию в Украине. По его мнению, именно США развязали этот кризис, а теперь - отдалились от своих европейских союзников, которые "принимают на себя основной удар, тогда как США получают выгоду из ситуации".
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