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Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 80.71 +0.29 Brent 84.94 +0.01

ТЭК 05.04.2023 15:40

Нефть WTI перешла к снижению

Нефтяные котировки начали умеренно снижаться в ходе торгов в среду, инвесторы ждут официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,20 (0,24%) - до $84,74 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,18 (0,22%) - до $80,53 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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