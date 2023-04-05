Нефть WTI перешла к снижению

Нефтяные котировки начали умеренно снижаться в ходе торгов в среду, инвесторы ждут официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,20 (0,24%) - до $84,74 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,18 (0,22%) - до $80,53 за баррель.