Алиев и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон в среду провели в Душанбе встречу в формате один на один, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

В ходе встречи Рахмон отметил, что Таджикистан придает важное значение укреплению отношений с Азербайджаном.

«Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах», - подчеркнул он, выразив готовность обсудить с Алиевым «состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы».

Алиев, в свою очередь заявил, что отношения Азербайджана и Таджикистана «имеют хорошую историю и, уверен, очень хорошее будущее».

«Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате», - отметил он.

По мнению президента Азербайджана, «есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества (Баку и Душанбе – ИФ), в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере».

«Конечно, мы это подробно обсудим. Также члены делегаций активно будут между собой проводить дискуссии. Уверен, что результаты визита будут успешными. Мы определим дальнейшую программу наших совместных действий», - заявил Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с государственным визитом в Таджикистан.

Р.Керимов