Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank

Выпускники проекта «Школа розничных банкиров» AccessBank приступили к работе. В общей сложности 11 человек уже являются официальными сотрудниками банка, включая одного сотрудника сумгаитского филиала.

Сяма Абдулгасанова: О проекте «Школа розничных банкиров» я прочитала на официальном сайте банка и решила попробовать себя в этом проекте. Я очень рада, что приняла правильное решение в нужное время. Проект дал нам подробные знания о банковском деле за короткий период времени. В настоящее время я работаю младшим специалистом по работе с клиентами в филиале Хагани. Спасибо, АccessBank!

Талех Мурадов: Успешно пройдя двухмесячную стажировку в рамках проекта «Школа розничных банкиров», я начал работать младшим специалистом по работе с клиентами в филиале «Бабек». Я бы порекомендовал тем, кто только что закончил университет и и не имеет предыдущего опыта работы, присоединиться к этой программе и показать себя с лучшей стороны - чтобы в итоге получить работу. Я считаю AccessBank лучшим выбором для успешной карьеры.

Улькер Худадатова: Я с большим энтузиазмом подала заявку на участие в программе «Школа розничных банкиров» AccessBank - потому что я много слышала о том, что эта программа является отличным стартом для работы в бизнесе. Во время стажировки я получила полную информацию о банковском деле и познакомилась с реальной рабочей средой. За этот период я ​​получила не только теоретические, но и практические знания. В настоящее время я работаю младшим специалистом по работе с клиентами. Вклад «Школы Розничного Банкира» в мою работу неоспорим.

AccessBank придерживается традиции предоставлять возможность трудоустройства молодым людям без предыдущего опыта работы. На протяжении всей своей истории банк работал с такими молодыми выпускниками ВУЗ-ов. Большинство нынешних руководителей AccessBank пришли в банк, будучи выпускниками без опыта работы и здесь они становились стали профессионалами. Основная цель проекта «Школа розничных банкиров» — привлечение молодежи к банковскому делу, подготовка новых лидеров и обеспечение их работой.

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.