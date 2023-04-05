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СНГ 05.04.2023 17:16

Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией - Путин

Отношения России и Евросоюза в последние годы сильно деградировали, противостояние с Москвой инициировал Брюссель, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Находящийся здесь глава представительства Европейского Союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению", - сказал Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он продолжил: "Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию - развитие экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией, именно инициировал противостояние с нашей страной".

При этом президент России выразил надежду, что отношения все-таки будут выстроены в нужном для России и ЕС ключе. "Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все, для того чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран - членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ОТНОШЕНИЯ


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