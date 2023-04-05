Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией - Путин

Отношения России и Евросоюза в последние годы сильно деградировали, противостояние с Москвой инициировал Брюссель, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Находящийся здесь глава представительства Европейского Союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению", - сказал Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Он продолжил: "Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную изначальную миссию и функцию - развитие экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией, именно инициировал противостояние с нашей страной".
При этом президент России выразил надежду, что отношения все-таки будут выстроены в нужном для России и ЕС ключе. "Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все, для того чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран - членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", - сказал Путин.
Рахмон заявил, что на переговорах с Алиевым достигнута договоренность принять неотложные меры для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном
Душанбе заинтересован в участии Азербайджана в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана – Рахмон
Buta Airways в мае открывает рейсы из Баку в Душанбе
ВТО улучшила прогноз роста мировой торговли в 2023г до 1,7% с 1%
На трассе Баку-Сальян произошло ДТП, трое погибли
MIDA планирует построить социальное жилье в Бинагадинском районе Баку
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит около 8 млн манатов на завершение строительства дороги в Агсуинском районе
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Azerconnect признан лучшим работодателем Азербайджана
Kapital Bank представил для предпринимателей услугу снятия наличных с расчетного счета по QR-коду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС