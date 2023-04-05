Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 80.71 +0.29 Brent 84.94 +0.01

Дальнее зарубежье 05.04.2023 20:32

Генсек НАТО приветствует стремление союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует тот факт, что союзники по альянсу, которые пока еще не достигли показателя в расходах на оборону в 2% ВВП, выражают стремление к этому.

"Меня очень радует, что некоторые из тех союзников, которые не достигли 2%, решительно привержены увеличить расходы на оборону и достичь 2% вскоре", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что показатель в 2% ВВП должен быть минимум для стран НАТО, а не максимум. По его словам, этот принцип должны закрепить на саммите альянса позже в этом году в Вильнюсе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


Похожие новости


Финляндия во вторник вступит в НАТО - Столтенберг Столтенберг надеется, что Финляндия в ближайшие дни завершит вступление в НАТО Столтенберг призвал страны НАТО больше и быстрее инвестировать в оборону Генсек НАТО назвал быстрое вступление Финляндии и Швеции в альянс приоритетной задачей В НАТО обеспокоены сообщениями о возможных планах Китая поставлять оружие России Столтенберг намерен к октябрю покинуть пост генсека НАТО Украина может получить дополнительное тяжелое вооружение - Столтенберг Генсек НАТО считает, что Швеция выполнила требования для вступления в альянс Столтенберг: решения по экстрадиции из Швеции по требованию Турции должны принимать шведские суды, а не политики США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, имеющую украинские корни

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az