Генсек НАТО приветствует стремление союзников увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует тот факт, что союзники по альянсу, которые пока еще не достигли показателя в расходах на оборону в 2% ВВП, выражают стремление к этому.

"Меня очень радует, что некоторые из тех союзников, которые не достигли 2%, решительно привержены увеличить расходы на оборону и достичь 2% вскоре", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что показатель в 2% ВВП должен быть минимум для стран НАТО, а не максимум. По его словам, этот принцип должны закрепить на саммите альянса позже в этом году в Вильнюсе.