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Внешняя политика 05.04.2023 17:11

Душанбе заинтересован в участии Азербайджана в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана – Рахмон

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон на переговорах в среду в Душанбе обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт таджикского лидера, в ходе переговоров Алиев и Рахмон обсудили весь спектр межгосударственных отношений двух стран, провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

«Определены конкретные ориентиры для предстоящей работы по углублению и расширению таджикско-азербайджанских отношений, основанных на прочном фундаменте дружбы, взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. В ходе переговоров Рахмон отметил устойчивую динамику развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности», - отмечается в информации.

Лидеры двух стран достигли договоренности о принятии необходимых мер по дальнейшему развитию взаимоотношений в таких сферах как инвестиции, промышленная кооперация, АПК, транспорт и ТЭК.

«Рахмон также подтвердил заинтересованность таджикской стороны в участии азербайджанских компаний в разработке нефтегазоносных месторождений Таджикистана», - говорится в информации.

Алиев и Рахмон отметили также большие возможности для реализации совместных проектов в легкой, химической и горнорудной промышленности, в сферах производства строительных материалов, переработке алюминия, хлопкового волокна, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Кроме того, Душанбе заинтересован в более активном использовании транзитных возможностей Азербайджана и увеличении объемов грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур.

Вместе с тем, лидеры двух стран высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, киберпреступностью и другими формами транснациональной организованной преступности.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, РАХМОН, ПЕРЕГОВОРЫ


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