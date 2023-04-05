Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 80.71 +0.29 Brent 84.94 +0.01

Дальнее зарубежье 05.04.2023 17:43

Генсек НАТО предупреждает Пекин о серьезных последствиях в случае оказания им военной помощи РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от предоставления летальной военной помощи России, подчеркнув, что это будет иметь серьезные последствия для Пекина.

"Союзники по НАТО ясно дали понять, что любое предоставление Китаем летальной (военной) помощи будет исторической ошибкой с серьезными последствиями", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневного совещания глав МИД стран НАТО, к которому 5 апреля присоединились партнеры альянса по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

На вопрос, о каких именно "серьезных последствиях" военной помощи Китая России идет речь, генсек НАТО ответил: "Будут последствия. Не стану углубляться в детали. Скажу только, что Китай знает, что последствия будут, если начнется летальная поддержка России".

"В то время как Пекин и Москва вместе противостоят международному порядку, основанному на правилах, еще более важно, чтобы мы и дальше держались вместе как союзники по НАТО вместе с нашими партнерами и единомышленниками", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Он сообщил, что министры иностранных дел стран НАТО обсудили со своими партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона - главами МИД Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи - события на Украине, а также сближение РФ и КНР.

"Наша поддержка Украины остается критически важной и отвечает нашим общим интересам. Мы также обсудили растущее сближение Китая и России", - сказал Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, КИТАЙ, АТР, РОССИЯ


Похожие новости


В НАТО с недоверием относятся к китайской инициативе по урегулированию конфликта на Украине - Столтенберг В НАТО обеспокоены сообщениями о возможных планах Китая поставлять оружие России НАТО, квалифицируя Китай как угрозу интересам и ценностям альянса, выходит за рамки своего первоначального мандата, считает Грушко В НАТО не считают Китай противником, но видят исходящие от него угрозы - Столтенберг Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО мировые лидеры призовут Китай осудить действия России в Украине Пекин призвал НАТО и США к диалогу с Россией по Украине Столтенберг обвинил Китай и Россию в стремлении к разделу мира на сферы влияния НАТО не считает Китай противником, но альянс должен реагировать на активизацию политики Пекина - Столтенберг Китаю пора участвовать в системе международного контроля над вооружениями - Столтенберг Пандемия коронавируса не сняла с повестки дня такие вызовы для НАТО как политика России и усиление Китая - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az